Insieme per Bielmonte, un pomeriggio all’insegna dell’ecologia

Il Biellese è sempre stato un luogo da apprezzare per i suoi paesaggi e la sua natura, per questo è di fondamentale importanza rispettare e tenere pulito il territorio. Sabato 7 agosto le iniziative ecologiche continuano con Insieme per Bielmonte, che prenderà il via alle 15 presso lo Chalet Bielmonte con il ritrovo dei partecipanti e la registrazione, proseguendo alle 15.30 con la vera e propria attività di pulizia dei boschi che si concluderà alle 18.

Per rilassarsi dopo il duro lavoro i partecipanti potranno deliziarsi con un aperitivo offerto da Zegna presso lo Chalet. Si consiglia di venire muniti di scarponcini ed abbigliamento consono alle giornate in montagna. La partecipazione prevede l’iscrizione gratuita all’associazione “Volpi della Marchetta” la quale include la copertura assicurativa per tutta la durata dell’evento.