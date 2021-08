Festival della Creatività sostenibile: ecco gli eventi inseriti nel concept di Biella Città Arcipelago

Mancano ormai meno di due mesi al Festival della Creatività sostenibile - Biella Città Arcipelago, che vedrà impegnata in prima linea l’associazione Biella Città Creativa nel corso di tutto il mese di ottobre. Il consiglio direttivo ha definito le date e gli eventi inseriti all’interno di un calendario articolato e denso, che intende avviare un laboratorio di pianificazione territoriale partecipata orientato alla prosperità e creatività sostenibili. Biella è entrata nel network delle città creative settore “Crafts & Folk Art” da ottobre del 2019.

Il calendario del Festival si apre, all’inizio del mese di ottobre (dall’1 al 3), con il Forum delle Città Creative Unesco avviando un dialogo con la rete delle città creative italiane e internazionali, con speaker di eccezione e testimonianze di alcuni dei campioni del territorio sulle loro attività in tema di sostenibilità e sui progetti presentati in sede di candidatura Unesco. I temi saranno: tessile, montagna, formazione, turismo ed enogastronomia.

Il Festival vedrà un altro momento clou a fine mese (29 o 30 ottobre) con la 23esima edizione della rassegna Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile con mostre, eventi e presentazioni, tra cui spicca la mostra “Biella Città Arcipelago. Creatività e sostenibilità” che presenta una mappatura (a cura di un insieme di associazioni giovanili biellesi guidate da Cittadellarte) di 100 organizzazioni del territorio in relazione alle loro attività rispetto all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, unitamente a installazioni artistiche e presentazioni della ricerca urbanistica e storica. Il 31, in chiusura, una festa evento musicale e creativa “Unesco Day” per celebrare l’anniversario dell’ingresso di Biella nel network delle Città Creative.

Nell’arco del mese, poi, un fitto calendario di eventi tra cui Fatti ad Arte, evento per i 120 anni Camera del Lavoro, Mostra Coco Marylin, Mostra il Viaggio Sostenibile, presentazione del libro - La Ragione nelle Mani - Stefano Boccalini, lancio dell’Itinerario UNESCO Biellese, presentazione al Museo del Territorio di Laboratori sulla Moda Sostenibile e altri in corso di definizione.

Il calendario degli appuntamenti:

- dall’1 al 3 ottobre: Forum delle Città Creative Unesco

- dall’1 al 3 ottobre: Fatti ad Arte

- dall’1 al 3 ottobre: mostra Coco+Marilyn

- dall’1 al 31 ottobre: evento dei 120 anni della Camera del Lavoro

- 5 ottobre: Academy Unesco Fondazione Santagata

- 8 ottobre: presentazione libro “La Ragione nelle mani” di Stefano Boccalini

- 15 ottobre: inaugurazione mostra il Viaggio Sostenibile e clinic dedicato ai giornalisti

- Data da definire: presentazione libro per bambini e famiglie e laboratori sui temi legati alla sostenibilità

- 29 o 30 ottobre: Arte al Centro di una Trasformazione Sociale Responsabile

- 31 ottobre: Unesco Day

In corso: mostra Monet + Van Gogh + Museo del Territorio (tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica)

Seguirà a partire dal mese di settembre comunicazione dedicata sui singoli eventi.