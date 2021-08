Festa all’Alpe Artignaga, parte il conto alla rovescia. Polenta concia e natura assicurate

Anche quest’anno il CAI di Mosso, in collaborazione con il Comune di Valdilana, ha organizzato per domenica 22 agosto la festa all’Alpe Artignaga.

Nella meravigliosa cornice della conca alpestre è possibile arrivarci con una facilissima passeggiata di un’ora partendo da Bocchetto Sessera. Nello stesso punto di partenza è previsto il ritrovo alle 10 per chi volesse raggiungere l’alpe in mountain bike e non conosce la strada.

Il tradizionale ritrovo per trascorrere una giornata in amicizia e allegria sarà ulteriormente allietato, a partire dalle 12, dalla distribuzione di polenta concia da prenotarsi entro sabato 21 agosto al numero 331 4000 124 oppure 346 2390 289.

Per panini e bevande non occorre la prenotazione.

Gli organizzatori assicurano che saranno rispettate tutte le regole di protezione per il Covid, comunicando che per accedere alle casse e alla distribuzione sarà obbligatorio indossare la mascherina.

In caso di maltempo la festa verrà rinviata a domenica 29 agosto.