Graglia, proposte ricche di cultura al Casolare dei Campra per il mese di agosto

Dal 9 al 17 agosto una serie di professionisti saranno a disposizione gratuitamente dalle 16 alle 19 per affrontare numerose tematiche di interesse generale.

Presso il casolare dei Campra di Graglia si potranno prenotare incontri con la commercialista Bianca Balocco per “Il gomitolo di lana, laboratorio semplice e pratico”; si potrà imparare “L’inglese turistico senza grammatica” con l’esperta in materia Arianna Bellucci; con lo psicoterapeuta Giuseppe Campra e la collaborazione di Bianca Balocco l’argomento è “Come parlare e scrivere con disinvoltura anche a livello universale (Kilo)!”; Giuseppe Campra propone anche “Cos’è la psicoespressione? significa stare bene con se stessi”; la docente Carmen Guala tratterà “I versi più belli proposti dai lettori della Divina Commedia”; il grafologo Giuliano Rama propone “Luci e ombre dei grandi (compresi i Santi) analizzando le loro calligrafie”; con il docente Rapisarda gli argomenti affrontabili sono due “L’importanza di saper comunicare in modo efficace e positivo” e “Pirandello ed il Piemonte: curiosità dello scrittore siciliano nella nostra regione”.

Per prenotare l’incontro telefonare a Dott. Pier Giuseppe 015 259 3649 oppure Giuseppe 339 540 5600. Gli incontri avverranno nel rispetto delle norme anti Covid in vigore al momento.