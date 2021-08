Vigliano, auto in sosta centrata da un veicolo in piena notte

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa notte in via Milano, a Vigliano Biellese. Un'auto in sosta sarebbe stata urtata, molto probabilmente, da un mezzo in transito. I danni sono particolarmente rilevanti e la vettura è stata spostata in un parcheggio vicino e transennata dai Vigili del Fuoco. Molti cittadini si sono accorti del fatto questa mattina. Indagano i Carabinieri.