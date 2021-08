Rubano la borsa ad una anziana, prelevano col bancomat e tentano acquisti agli Orsi

I malviventi, tre peruviani residenti fuori provincia, nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, raggiravano una anziana intenta a riporre la spesa nel parcheggio di un supermercato di Dorzano, distraendola e sottraendole la borsa dal sedile dell'auto.

Sicuri di non essere presi, invece di abbandonare la zona, hanno prelevato da un bancomat 600euro, una parte dei quali veniva utilizzata per l'acquisto di un tablet, per poi dirigersi agli Orsi e tentare di dare fondo alla carta nell'acquisto di scarpe e vestiti per 400euro. L'operazione non andava però a buon fine e i tre si rimettevano in auto per dileguarsi. I tre uomini venivano però intercettati dalla Squadra Mobile della Questura che li trovava con la refurtiva e il tablet appena comprato. Gli agenti, perlustrato il percorso, ritrovavano anche la borsa della donna abbandonata in una via traversa e restituivano alla vittima i beni che le erano stati sottratti.

I tre ladri venivano tratti in arresto dalla Squadra Mobile, sezione "reati contro il patrimonio", diretta dal Commissario Capo Filippo Cocca, con l'accusa di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito. Questa mattina, 5 agosto, il processo per direttissima che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per i colpevoli vista l'evidente pericolosità criminale dedotta dalla condotta tenuta.