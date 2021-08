A Ponzone l'ultimo saluto a Vanda Scolari, il ricordo di Delfino Valdilana: “Se n'è andata un'amica”

Lutto a Ponzone per la morte di Vanda Scolari, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 98 anni. Questa mattina, a Ponzone, si sono tenuti i funerali della volontaria di Delfino Valdilana.

In un post su Facebook l'associazione biellese l'ha ricordata così: “Se n'è andata la nostra amica Vanda. Ha partecipato alle attività del centro incontro fin dalla sua apertura, ed è stata con noi finché ha potuto. La ringraziamo per aver fatto questo lungo tratto di strada con noi, la ricorderemo sempre con grande piacere. E grazie alla nostra volontaria Simona che ha seguito Vanda anche in casa di riposo”.