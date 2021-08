Nuovi scenari per il mercato dell’auto. Citroën Viotti: “Siamo nel mezzo di una rivoluzione” (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

A metà luglio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure ambientali per ridurre i gas nocivi del 55% entro il 2030. Tra le varie iniziative, la U.E. prevede cha dal 2035 non potranno più essere venduti veicoli che emettono Co2.

“Il cambiamento è iniziato circa un anno fa – spiega Bruno Viotti, uno dei titolari della concessionaria Citroën Viotti di Biella – il mercato dell’ibrido, plug-in ed elettrico è esploso con nuove tecnologie. Ad esempio, in questo periodo, tante case automobilistiche hanno dichiarato la fine dello sviluppo dell’auto diesel, mentre continuano a proporre sul mercato nuovi modelli interamente elettrici che, fino ad ora, si sono dimostrati veloci, prestanti ed affidabili”.

Il mondo auto è uno dei nodi centrali della rivoluzione ambientale di inizio secolo insieme alla probabile introduzione di dazi, il fondo sociale per il clima e la decarbonizzazione.“Noto tanti modelli interessanti in commercio e guardo all’elettrico con ottimismo. Siamo nel mezzo di quello che voglio definire un cambiamento culturale nei confronti di come concepiamo la mobilità”.

Per gli utenti, tra le novità del momento, abbiamo il ritorno degli ecoincentivi, con una variabile: per la prima vota ci saranno anche per le auto usate, ovviamente euro 6.“Il prezzo era l’unico neo che ho rilevato in questo nuovo mercato ma fortunatamente il governo ha varato nuovi incentivi che saranno d’aiuto alla transizione verso veicoli ad emissione 0 o plug-in”.

Come in tutti i periodi di cambiamento, molti sono i dubbi che circondano l’abbandono del motore a combustibile fossile ma, i centri di ricerca stanno lavorando su nuove tecnologie che riguardano batterie, idrogeno e altro ancora. “Parlandi di elettrico, tra le preoccupazioni principali c’è quella riguardante le ricariche ma, come ci insegna la storia, la diffusione di un prodotto è sempre supportata dalla tecnologia. I modi per ricaricare si moltiplicheranno, aumenterà il numero delle colonnine esterne a disposizione e le percorrenze; inoltre, stanno nascendo delle giga-factory (tra cui una anche nella nostra regione) con l’obiettivo di far diventare l’Europa il secondo produttore mondiale di batterie. Ma non è tutto, per i grandi mezzi, camion o treni, si parla già in maniera concreta di idrogeno, fattore che potrebbe influenzare positivamente la mobilità dei grandi mezzi”.

Anche sul modo d’acquisto dell’auto vengono percorse nuove strade ma Bruno Viotti ha un concetto ben preciso: “Comprendo che ci siano molti dubbi ma voglio riprendere lo slogan biellese del grande Aiazzone “provare per credere” e, anche se da più parti vengono perorati gli acquisti online, sono convinto che tutte le perplessità legate ai nuovi veicoli possano essere fugate solamente attraverso il contatto personale”.