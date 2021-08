Carrozzeria Bonino, 78 anni di tradizione artigiana biellese FOTO

Nel lontano 1943, mentre la seconda grande guerra lasciava i segni pesanti del suo passaggio anche nel nostro territorio, era necessario voltare pagina e ricostruire. Tanti personaggi, di cui oggi raccontiamo con orgoglio le loro vicissitudini, hanno dato un forte contributo al riavvio del nostro territorio, ma quando si parla di auto e nello specifico di carrozzeria si pensa subito ad Antonio Bonino: classe 1930 fondatore dell’omonima carrozzeria presente tutt’oggi a Biella.

Nel 1943 parlare di carrozzeria era molto approssimativo, in quegli anni si interveniva su tutto quello che si muoveva su strada e su rotaia: tram, carretti, biciclette, moto, auto, trattori e camion. Antonio apre la prima attività di riparazione di auto a fianco della ex fabbrica Sassone a Biella e in società con Zanella lavora e forma negli anni tantissimi giovani che, imparato il mestiere, hanno dato vita a nuove carrozzerie negli anni sessanta. I lavori del dopo guerra tutti documentati e gelosamente custoditi dalla famiglia Bonino, narrano di trasformazione di auto in furgoncini per poter lavorare.

Queste auto la maggior parte delle volte erano nascoste nelle cantine o addirittura murate in stanze nascoste per non essere saccheggiate dagli invasori durante le battaglie. Gli incidenti stradali gravi o meno gravi prevedevano sempre una riparazione. Antonio era solito dire “se qualcuno l'ha costruito possiamo farlo anche noi” e la resa non faceva parte del suo carattere. Le ore passate in carrozzeria erano tante, molte volte si facevano anche le nottate o i festivi non solo per pagare i debiti fatti per avviare l'attività ma per una passione smisurata che è riuscito a tramandare al figlio e al nipote.

Col passare degli anni il lavoro aumentava e in carrozzeria si è arrivati ad avere anche 10 persone e tutti i collaboratori raccontano ancora oggi della grande disciplina accompagnata dal rispetto e dalla voglia di insegnare a chi voleva fare suo questo mestiere.

Bonino ha passato tutta la sua vita in mezzo alle auto e anche quando avrebbe dovuto essere in pensione si è dedicato a qualche restauro unico nel suo genere. Una vita dedicata fino all’ultimo alla sua passione che sicuramente ha dato lustro al nostro territorio.