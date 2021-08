Andrea Quaregna è il nuovo Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Cambio alla Direzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: dal 1° agosto lascerà l'incarico dopo quasi trent'anni il Segretario Generale Dott. Mario Ciabattini a cui subentrerà l'attuale Vice Segretario Generale Dott. Andrea Quaregna.



"Si tratta di un passaggio generazionale programmato da tempo e all'insegna della continuità - spiega il Presidente Franco Ferraris -; voglio cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente il Dott. Ciabattini per il grandissimo impegno profuso a favore della Fondazione sin dalla nascita dell'Ente che ha accompagnato in tutti questi anni con saggezza e grande capacità gestionale. E' anche grazie alla sua lungimirante e proficua direzione professionale che la Fondazione è sempre cresciuta nel tempo fino a raggiungere le ragguardevoli dimensioni attuali con un attivo patrimoniale che sfiora i trecento milioni di euro. Lo ringraziamo anche per aver accettato di continuare a prestare la sua preziosa collaborazione ed esperienza su partite strategiche come Vice Presidente di Città Studi".

A partire dal 1° agosto la Direzione dello staff della Fondazione, composto da 9 dipendenti, sarà dunque assunta dal dott. Andrea Quaregna che ha recentemente festeggiato i 20 anni di lavoro per l'Ente e la cui formazione ha solide basi nel campo dell'economia no profit.

Per molti anni Vice del Dott. Ciabattini ha seguito nel tempo tutti i principali progetti dell'Ente stimolando la nascita di reti e collaborazioni tra gli enti del territorio in linea con la vision di sviluppo del Biellese.

Il dott. Quaregna ricopre attualmente anche le cariche di Vice Presidente dell'Associazione Biella città creativa Unesco e Amministratore della società strumentale Palazzo Gromo Losa srl.