A Rosazza arriva la consegna del pane a domicilio, Delmastro: “Servizio in più al cittadino”

A Rosazza arriva la consegna del pane a domicilio. A segnalare l'ultima grande novità il sindaco Francesca Delmastro: “E' con grande piacere che comunichiamo l'attivazione di un nuovo servizio per i cittadini in convenzione con il Comune. Il forno di Alfio è a disposizione di tutte le persone che desiderano prenotare il pane con consegna a domicilio. Le prenotazioni possono essere fatte ai numeri condivise sulle pagine social e web del Comune”.

Entusiasti i primi commenti dei cittadini: “Ovviamente ne siamo soddisfatti – commenta il sindaco – Come amministrazione, abbiamo ricevuto questa proposta dallo stesso esercente e ne abbiamo diffuso l'informazione. Questa è la via giusta per difendere la residenzialità e favorire il ripopolamento del territorio. Ogni proposta simile a questa incrementa i servizi alla cittadinanza e verrà ugualmente divulgata ai cittadini e a mezzo stampa”.