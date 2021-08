TeamVolley, arrivano due conferme per coach Preziosa

Arrivano altre due conferme importanti in casa TeamVolley. Due ruoli chiave negli equilibri della formazione di Serie C allenata da coach Fabrizio Preziosa. Chiara Cimma, libero, e Giorgia Biassoli, palleggio, vestiranno i colori biancoblù anche nella stagione 2021/22. Cimma (classe 2001) è un prodotto del vivaio di casa, mentre Biassoli (classe 2003) è cresciuta nelle giovanili nerofuxia della Virtus Biella, per poi passare alla Igor Novara e quindi approdare in biancoblù.

«Siamo molto contenti di poter annunciare che anche per la prossima stagione Chiara e Giorgia saranno parte del gruppo della nostra Serie C – dichiara Marco Motto, ds del TeamVolley -. Sono entrambe ragazze ancora molto giovani ma che hanno una buona esperienza in questa categoria, e soprattutto sono due atlete che dimostrano sempre grande impegno e disponibilità. Le loro doti tecniche, associate a quelle umane, saranno un valore importante per il gruppo e per tutto il TeamVolley».

«Sono davvero contenta di far parte di questa squadra anche nella prossima stagione - afferma il libero del bonprix TeamVolley -. Cercherò di migliorare e di dare il massimo, aiutando anche le più piccole in campo. La nostra è una squadra molto giovane e chi ha un po' di esperienza in più è ben felice di metterla a disposizione delle compagne. Spero che si riesca a creare un gruppo solido e coeso, in modo da raggiungere obbiettivi importanti ma, allo stesso tempo, di continuare a divertirci tutte insieme, Covid permettendo».

«Sono felicissima di questa conferma - dichiara la palleggiatrice biancoblù -, perché da un lato ci speravo, ma dall'altro non la davo certo per scontata. Inoltre, lo scorso anno per me è terminata l'avventura nei campionati giovanili, quindi sapere di poter continuare a giocare in prima squadra, per il terzo anno consecutivo, è entusiasmante. Spero che il prossimo campionato sia ricco di soddisfazioni per il TeamVolley. Non vedo l'ora di ritrovare le mie compagne per la preparazione, che è sempre molto dura ma altrettanto divertente. Ci si rivede dopo il mare, tutte abbronzate, a sudare insieme per rimetterci in forma. Quanto alla prossima stagione, spero di poter tornare a giocare di fronte al nostro splendido pubblico: lo scorso anno, nella palestra semi-vuota, non è stata la stessa cosa».

Ultimo ma non ultimo, coach Preziosa, anche lui molto soddisfatto per la notizia delle riconferme: «Chiara Cimma è un elemento cardine per l'inizio della nuova stagione, quindi davvero un'ottima notizia. Sicuramente uno dei migliori interpreti del ruolo nella nostra categoria, ma quello che mi aspetto da lei è un'ulteriore crescita e il consolidamento nel segno della continuità delle prestazioni, come anche la leadership di tutto il reparto difensivo. Quanto a Biassoli, anche lei è chiamata a lavorare tanto per fare un ulteriore salto di qualità, importantissimo per la squadra perché va ad influire su tutta la nostra fase offensiva. Da Giorgia mi aspetto una crescita sotto il profilo tattico, perché dovrà mettere le sue compagne nelle condizioni migliori per aumentare le loro percentuali d'attacco. Oltre a questo, lavoreremo anche sull'aspetto fisico per mettere la ragazza nelle condizioni di avere una maggior tenuta atletica sulla quale basare le sue prestazioni».