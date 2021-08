Nuoto, al via campionati italiani: in vasca anche Miriam Regazzo

Conto alla rovescia per i campionati italiani di nuoto di scena a Roma. Oltre agli atleti di In Sport Rane Rosse del Piemonte scenderà in vasca anche Miriam Regazzo, portacolori della Team Dimensione Nuoto della Piscina Pralino. Un grande traguardo per una giovane allieva pronta a sorprendere con le sue qualità sportive.