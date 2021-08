La Virtus Biella firma il libero Giorgia Colombo

Virtus Biella comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Giorgia Colombo per la stagione sportiva 2021/22. Libero, nata il 16 gennaio 1999 a Novara, dopo essere cresciuta nelle giovanili della Igor Volley e aver debuttato a Trecate nella formazione di B1 si trasferisce al Pavic Romagnano in B2. Successivamente, alla Florens Vigevano arricchisce il proprio percorso sportivo con un nuovo capitolo nel terzo campionato nazionale; la scorsa estate invece è tornata a indossare i colori del Pavic, protagonista nel roster di Serie C.

A Biella sarà allenata da papà Stefano, che ritrova sul parquet dopo l'esperienza comune a Vigevano. Le sue parole: «Sono lieta di far parte di questa squadra e di questa Società. Conosco molte persone che fan parte della Virtus, un Club che riesce a mixare professionalità e divertimento. In generale è ciò che cerco sempre nelle mie nuove esperienze. Sono gasata, penso che potremmo toglierci belle soddisfazioni senza mai perdere di vista il focus principale: trovarsi bene. Sono contenta perché so che a Biella si può lavorare insieme in modo piacevole».

Il Direttore Elena “Ube” Ubezio dichiara: «Giorgia non è un acquisto dell'ultima ora, ma una scelta di mercato arrivata non appena avuto conferma dell'addio di Baratella e Mainini. Sono molto contenta che il nostro roster si possa impreziosire di una risorsa come lei perché la conosco da anni e so che è una giocatrice caparbia e perfezionista, ma anche una persona spensierata e serena. Dopo la formazione nelle giovanili della Igor, negli ultimi anni si è sempre ben destreggiata nel ruolo di libero tra i campionati di Serie C, B2 e B1 e sono certa che saprà ben integrarsi nel gruppo di ragazze, visto che molte già le conosce. Benvenuta Giorgia!».