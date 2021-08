Calcio, Licheri rinnova con la Chiavazzese

La Chiavazzese annuncia il rinnovo del difensore, classe 1993, Davide Licheri. Nona stagione a tinte blu-cremisi per il nostro Davide che, ancora una volta, si appresta a difendere con le unghie e con i denti la sua squadra come ha sempre fatto nelle passate stagioni. Difensore duttile, in grado di coprire sia il ruolo di terzino che difensore centrale, possiede grande carisma, personalità e tecnica.

"Sono estremamente contento di aver firmato ancora una volta per la Chiavazzese – commenta Licheri - La mia decisione non è mai stata in dubbio neanche per un secondo e, sinceramente, ho perso il conto di quante stagioni ho giocato a Chiavazza. Qui mi sento a casa ed in tutti questi anni ho assistito ad una crescita esponenziale della società per merito di tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte tutti i giorni per rendere tutto questo possibile: a partire dal Presidente fino ad arrivare ai dirigenti, che ringrazio uno ad uno. La speranza è quella di mettere presto la ciliegina sulla torta con il nuovo campo di cui sento ormai parlare da anni. Sono felice di poter lavorare ancora con mister Pertel, con il quale si è creato un ottimo rapporto e, in tutte queste stagioni, ha dato prova del suo valore. Insieme al Direttore Acquadro stanno facendo un ottimo lavoro siccome hanno mantenuto l'ossatura dell'anno scorso aggiungendo i giusti innesti, tra cui alcuni graditi ritorni. Siamo veramente un bel gruppo e vogliamo toglierci tante soddisfazioni quest'anno, in una categoria che la passata annata abbiamo malapena assaggiato”.