Candelo per tutti in polemica con il sindaco per i dissuasori in via Arbo

Torna a tuonare il gruppo consiliare Candelo per tutti. Al centro della polemica politica i dissuasori di velocità. “Non piace al sindaco l’idea dei residenti di via Arbo di acquistare a spese proprie i dissuasori a dossetto per frenare la corsa pazza di automobilisti e autotrasportatori folli che oltre alla mattanza di felini mettono ogni giorno a rischio la vita di bambini, anziani e in generale di chi ivi abita – spiegano i consiglieri Sergio Tosin e Elettra Veronese - Va ricordato che via Arbo è una via residenziale, da un po’ di tempo percorsa in alternativa al primo tratto di via Campile per raggiungere Gaglianico. La proposta dei residenti di fornire direttamente i dossi è nata dopo la protratta inerzia del sindaco di fronte alle loro legittime proteste, che meritavano un intervento pronto e satisfattivo. Crediamo che apprestare una cartellonistica appropriata per la zona residenziale con limite di 30 km/h e divieto transito camion, univoca, cioè uguale su ambo gli inizi della strada, ed installare i dossi richiesti (ancor più se donati dai residenti) sia un dovere dell’amministrazione. La viabilità d’altro canto resta un tema assai caldo a Candelo che per venire risolto probabilmente ha bisogno della prossima amministrazione”.