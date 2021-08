Crolla una canalina dal ponte, traffico in tilt e tangenziale bloccata a Moncalieri

Mattinata piuttosto complicata sulla tangenziale di Torino e traffico in tilt: poco prima delle 7, infatti, dal ponte che si trova all’altezza di Moncalieri, in direzione Nord, si è staccata una lastra, probabilmente una canalina e il flusso dei veicoli si è letteralmente paralizzato.

A segnalarlo gli stessi automobilisti, trovatisi bloccati in una lunga coda in entrambe le direzioni. A quanto si apprende non ci sarebbero feriti, solo tanta paura. Inizialmente qualcuno aveva pensato al crollo di una parte di ponte, ma in realtà si tratterebbe di una grossa canalina con all’interno delle tubature. Nell’immediato sarebbe stato un camionista, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, a mettersi di traverso e a chiudere il transito sulla tangenziale, al fine di evitare che qualcuno si potesse fare male colpendo l’ostacolo.

Il ponte dal quale si è staccato il pezzo poi finito sulla E70 sarebbe quello di corso Savona, sopra lo stabilimento di Italdesign Giugiaro, sulla Sp393. Sono in corso controlli strutturali, con i mezzi costretti a uscire a Moncalieri. Disagi poi nelle vie e nelle strade limitrofe, con la zona del 45° Nord completamente intasata dal traffico di automobili e mezzi pesanti che provano a trovare un'alternativa per spostarsi.