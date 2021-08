Incendio nel sottotetto, 7 squadre dei Vigili del Fuoco a Viverone (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato poco dopo le 19 di oggi, 4 agosto, nel sottotetto di un'abitazione di due piani a Viverone. Sul posto stanno operando ben 7 mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Biella, Cossato e Santhià. Non si conoscono al momento le cause del rogo. Seguiranno aggiornamenti.