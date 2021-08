Auto infrange recinzione e finisce fuori strada, paura per un coppia di anziani trasportati in ospedale (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione per una coppia di anziani, residenti in Valsessera, rimasti coinvolti in un incidente stradale intorno alle 18 di oggi, 4 agosto. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto all'altezza della fabbrica Vitale Barberis Canonico infrangendo una recinzione e finendo sotto il livello stradale.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il personale del 118 che ha provveduto a trasportarli all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Entrambi, infatti, avrebbero riportato ferite lievi. I Carabinieri di Coggiola, invece, hanno proceduto con gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro autonomo.