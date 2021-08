Alla scoperta delle bellezze della Valle Elvo con Torpy, l'ex mezzo militare “adottato” da Oltrebosco

Da domenica, 1° agosto, è operativo nelle montagne biellesi un mezzo militare per effettuare escursioni inusuali nella natura della Valle Elvo.

L’associazione Oltrebosco propone, infatti, 10 itinerari a cui possono partecipare 8 persone: a bordo del mezzo militare “Torpy” VM 90 Torpedo Iveco, si potranno scoprire nuovi percorsi e vivere belle avventure con gli amici o compagni di viaggio occasionali, sempre accompagnati dall’autista e da una guida narrante.

Il mezzo tattico polifunzionale proveniente dalla guerra in Afghanistan, reduce di Nassiriya, utilizzato dalle Nazioni Unite per operazioni di peacekeeping, è stato rimesso a nuovo e rimologato per cominciare una nuova “vita” tra natura e boschi, presto sarà iscritto alla lista dei mezzi storici.

I tour durano circa 2 ore, una delle prime escursioni proposte è il “Panoramica Tour”: dal Santuario di Oropa a quello di Graglia lungo la via del Tracciolino tra le storie e le leggende del fiume Elvo. Altro tragitto già attivo è “La Via del Latte”: si arriva a visitare gli alpeggi scoprendo la vita in montagna per la produzione di latte e formaggio della Pezzata Rossa.