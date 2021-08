Vigili del Fuoco a Oropa per la Santa Messa di Ringraziamento del Vescovo Farinella (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Nell'ambito degli appuntamenti in programma per la V Incoronazione della Madonna di Oropa, i Vigili del Fuoco di Biella hanno raggiunto ieri mattina la Basilica Antica del Santuario per prendere parte alla Santa Messa di Ringraziamento celebrata dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

Per l'occasione, erano presenti il prefetto di Biella Franca Tancredi, l'ex senatrice Nicoletta Favero, il comandante provinciale Mariano Guarnera e una delegazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella.

Dopo l'accensione di una lampada ai piedi della Madonna, Monsignor Farinella ha espresso parole di encomio all'attività svolta tutti i giorni dai Vigili del Fuoco, definiti “Angeli custodi”, specialmente nei giorni dell'ondata di maltempo che si è registrata sul Biellese nelle scorse settimane.