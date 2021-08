Ancora disagi al Piazzo di Biella. Il Comune ha informato sui suoi canali social che il maltempo degli scorsi giorni ha generato dei problemi al quadro elettrico degli ascensori inclinati, ex funicolare del Piazzo.

“I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile – si legge - In queste ore la ZTL del Piazzo resterà disattivata finché non verrà risolto il guasto. Ci scusiamo con gli utenti per il disagio”.