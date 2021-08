A Mongrando arriva l'ordinanza per il taglio di piante pericolanti. Filoni: “Al via controlli e puniti trasgressori”

L'ondata di maltempo delle scorse settimane ha spinto l'amministrazione Filoni ad attenzionare ancora di più la manutenzione del verde.

Nei giorni scorsi è stata nuovamente emanata un'ordinanza comunale che ordina “a tutti i proprietari, possessori o conduttori dei fondi frontisti delle strade pubbliche comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio e provinciali, di effettuare idonei interventi di manutenzione consistenti nel tagliare alberi che insistono sulla fascia di rispetto di mt.3 dal bordo esterno carreggiata e la rimozione di ogni alberatura per essicamento e forte inclinazione pericolosa per la circolazione e rami che si protendono verso le sedi stradali, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, altresì, un pericolo per la circolazione stradale, in particolare occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, vento, nevicate”.

Per il sindaco Filoni “è una risposta immediata della mozione presentata in consiglio dalla minoranza. Ho incaricato gli uffici comunali di effettuare un lavoro di mappatura di tutto il territorio. Abbiamo affisso i cartelli di avviso in tutto il paese. Entro il 31 dicembre di quest'anno, nei prossimi mesi, verranno effettuati controlli, e qualora non si provvedesse entro il termine indicato, si procederà d’ufficio e il costo dei lavori sarà addebitato agli inadempienti”.