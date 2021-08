A Campiglia Cervo arriva il metano, Piatti: “Un intervento atteso da 30 anni”

Arriva il metano a Campiglia Cervo. Un intervento infrastrutturale di grande importanza, atteso da 30 anni. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Maurizio Piatti: “In base agli accordi con la 2iretegas deliberati nella seduta del consiglio comunale, nel giro di 2 o 3 anni la rete di distribuzione del gas metano raggiungerà la quasi totalità del territorio comunale e delle sue frazioni”.

Il progetto prevede a grandi linee tre fasi di realizzazione della rete di distribuzione, a partire da quest'autunno con il primo lotto che salirà da Sagliano Mocca e raggiungerà Valmosca, passando per Balma, Quittengo e Campiglia, con due diramazioni per Forgnengo e Riabella. “Terminato il primo lotto e raggiunte le prime 450 adesioni, si continuerà con il secondo lotto se si raggiungeranno le 250 adesioni – spiega Piatti – Le zone coinvolte saranno Rialmosso, Tomati, Piaro, Piana, Asmara, Magnani, Driagno, Roreto e Gruppo; poi sarà la volta dell'ultimo lotto, rivolto a Oriomosso, Mortigliengo, Oretto, Bariola, Sassaia e Albertazzi. In questo caso sono richieste 170 adesioni. È chiaro che occorre la collaborazione di tutta la cittadinanza al fine di raggiungere le quote di adesione”.

Per il sindaco è un intervento che può portare giovamento al territorio e un salto di qualità. “Un servizio comodo, sicuro ed economico – afferma Piatti – Ad esempio la legge prevede la posa della condotta normata da severi controlli definiti a livello nazionale e ogni anno vi sarà il controllo della tubazione con mezzi speciali. Il livello di sicurezza è altissimo. Inoltre, il valore delle abitazioni ne trarrà beneficio, così come l'economia locale, visto che gli adeguamenti necessari per i lavori saranno svolti da muratori, idraulici”.

Di questo e molto altro se ne parlerà nella riunione pubblica di informazione che si terrà giovedì 5 agosto, alle 16, presso la piazza della chiesa di Campiglia a cui interverranno i tecnici responsabili della 2iretegas così da spiegare l'iter e rispondere a tutte le domande. In tal sede si potranno cominciare a raccogliere eventuali adesioni al progetto che comunque proseguiranno nelle settimane seguenti.