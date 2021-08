430 milioni di euro per impianti di risalita, Uncem: “Bene sblocco risorse da Antitrust Ue, ora regole certe per stagione invernale”

"Finalmente l'Antitrust europeo ha sbloccato 430 milioni di euro di aiuti per gli impianti di risalita dei territori italiani bloccati da dicembre 2020 ad aprile 2021. Una notizia positiva che Uncem auspicava insieme con tutti gli operatori della neve. Gli stanziamenti previsti dal decreto Sostegni si sommano a quelli del Sostegni-bis, che potenzia la cifra del primo decreto. Ora servono tempi rapidi per l'accredito sui conti correnti delle imprese. E anche per i Maestri di Sci e il fondo loro dedicato si attende solo la bollinatura degli ultimi documenti da parte della Corte dei Conti. Nei giorni scorsi Uncem ha scritto al Ministro Garavaglia, chiedendo di poter lavorare insieme in tempi rapidi a regole certe e semplici per la nuova stagione invernale. Ora si compensino in primo luogo le perdite dello scorso anno. L'ok di Bruxelles è il passo in avanti burocratico che aspettavamo". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.