Primavera granata in ritiro a Biella: “Un legame che fortifica il rapporto tra la città e il Torino”

La sala del consiglio di Palazzo Oropa ha ospitato questo pomeriggio una delegazione del Torino, in ritiro dallo scorso venerdì sotto il Mucrone con la selezione Primavera. Ad accogliere lo staff granata il sindaco Claudio Corradino e il suo vice e assessore allo Sport Giacomo Moscarola. Il Torino prosegue nel suo lavoro di preparazione alternandosi tra i campi dello stadio Pozzo-La Marmora, il sintetico di corso 53° Fanteria e il quartier generale dell’Hotel Agorà.

Dopo l’allenamento congiunto di oggi contro la selezione locale del Ponderano, lo staff ha annunciato un test match amichevole sull’erba del Pozzo per il 7 agosto (orario da definire) contro la Primavera del Perugia, mentre è in via di definizione una partita sempre a Biella a ridosso dell’inizio del campionato previsto per il 28 agosto. Queste le parole del sindaco Claudio Corradino: “La realtà del Torino è sempre più vicina alla nostra città, sin dallo scorso anno si è creato un legame che confidiamo possa svilupparsi anche nel futuro: oltre a una questione di visibilità, questa è l’occasione per dare lustro e per migliorare la nostra impiantistica sportiva rapportandoci con uno tra i club più blasonati d’Italia”.

Dichiarazioni anche dal vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Dopo il mini-ritiro della prima squadra dello scorso anno, reso complicatissimo per via del coronavirus, abbiamo sempre mantenuto un ottimo dialogo con tutti i dirigenti del Torino, con Alberto Barile, Emiliano Moretti e Davide Vagnati. Quando ci è stata prospettata questa opportunità ci è sembrata una valida occasione per valorizzare le nostre strutture e per proseguire un dialogo che speriamo possa crescere ancora: da parte nostra c’è la massima disponibilità per collaborazioni e attività con il Torino”.

Parole di soddisfazione per mister Federico Coppitelli: “A nome della società, dello staff e dei ragazzi ringrazio per l’ospitalità, ma soprattutto siamo colpiti per la qualità e la varietà delle strutture, che ci consentono di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Non conoscevo Biella ma sto iniziando ad apprezzarla e spero nelle prossime ore di visitarla: è un ritiro che sfiora la perfezione e un ringraziamento va anche alla struttura alberghiera che ci sta ospitando”.

Aggiunge il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani: “Tutto lo staff è entusiasta dell’accoglienza, siamo reduci anche da una bellissima serata in centro città nella quale i nostri ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere e apprezzare le qualità di Lorenzo Sonego. A Biella ci sono impianti che fanno la differenza e non posso che ringraziare la Città di Biella per questa ospitalità”.