Nuoto, domani partono campionati italiani di categoria: ecco i biellesi in vasca

Inizierà domani allo stadio del nuoto di Roma l'edizione 2021 dei Campionati Italiani di categoria di nuoto. Saranno 9 gli atleti In Sport Rane Rosse del Piemonte protagonisti nella rassegna che proseguirà fino all'11 agosto, 8 del gruppo di Biella allenato dal tecnico Riccardo Mosca e 1 di Crescentino con il tecnico Donato Nizzia, per un totale di 20 presenze gara.

Per il gruppo di Biella della saranno in vasca: Benedetta Gardini (200 dorso), Martina Gallo (50, 100, 200 dorso), Giulia Vittorini (100 e 200 delfino), Andrea Maia Narchialli (50, 100 e 200 dorso), Tomasso N’Gakoutou (50, 100 e 200 dorso), Lorenzo Panizza (200 e 400 stile libero), Anna De Carlo (100 e 200 dorso) ed Edoardo Blotto (100 e 200 dorso). Con loro anche Edoardo Sarasso del gruppo di Crescentino, in gara nei 100 e 200 dorso.