Lorenzo Sonego primo Campione Sotto Le Stelle - FOTO

Vittoria nel torneo di Cagliari, finalista ad Eastboune, semifinale a Roma battuto dal numero 1 del mondo Novak Djokovic, ottavi a Wimbledon eliminato da un’altra divinità del tennis, Roger Federer, e numero 26 del ranking mondiale.

Questo lo straordinario 2021 del tennista azzurro Lorenzo Sonego, il primo ospite ieri sera, lunedì 2 agosto, di “Campioni Sotto Le Stelle", il format organizzato dal Comune di Biella che, grazie alla collaborazione del giornalista biellese Sky Alessandro Alciato, porterà nel salotto all’aperto di piazza Battistero grandi campioni dello sport.

A fare gli onori casa il vice sindaco ed assessore allo sport Giacomo Moscarola, che, dopo i ringraziamenti agli uffici comunali per l’organizzazione, ha presentato, tra gli applausi, Lorenzo Sonego.

Alciato ha iniziato la chiaccherata con la stretta attualità, le Olimpiadi di Tokio, dove Sonego ha partecipato sia in singolare, uscendo al secondo turno con Basilašvili, che in doppio, sconfitto in coppia con Lorenzo Musetti dalle future medaglie d’oro croate Pavic e Mektic. “Le Olimpiadi sono il top per ogni sportivo – ha detto Sonego - perché, stando a Casa Italia, puoi confrontarti con gli atleti delle altre discipline. Ho perso due partire per un soffio e, nonostante il caldo, la mancanza di pubblico, e non potere seguire gli altri sport come il basket di cui sono appassionatissimo, è stata un emozione fantastica”.

Dal suo esordio nel circuito ATP nel 2016, la carriera d Lorenzo Sonego è stata una scalata al ranking mondiale: numero 300 a fine 2016, 212 l’anno dopo, 107 nel 2018, 46 nel 2019 in cui vince ad Antalya il suo primo torneo ATP, 33 l’anno scorso quando a Vienna batte in due set (6-2 6-1) Sua Maestà Djokovic, ed oggi 26.

Il segreto di Lorenzo è che ha gioca sempre divertendosi: “Ho un carattere positivo e mi sono sempre divertito anche nelle sconfitte, al termine delle quali mi confrontavo con il mio allenatore. Ho sempre ragionato a lungo termine e la partita della svolta è stato il primo turno 2016 a Roma contro Sousa: da 350 al mondo ho perso ma ho giocato una partita pazzesca. Da quel match ho creduto di poter diventare un giocatore professionista”.

L’allenatore di Sonego, che lo segue dal 2006, quando Lorenzo aveva 11 anni, si chiama Gipo Arbino. Presentato da Alciato si è accomodato sul divano di piazza Battistero per raccontare questi 15 anni insieme a Lorenzo: “Dopo 10 minuti ho visto subito che quel bambino gracile sapeva palleggiare. Mi è piaciuto subito a livello caratteriale perché riceveva i miei insegnamenti restituendo progressi, e giocava divertendosi. Abbiamo lavorato sui fondamentali e Lorenzo ha fatto in fretta imparare le strategie per giocare le partite. Dopo i 18 anni ha superato il gioco di contenimento ed è cresciuto. Nonostante infortuni e sconfitte, non ha perso il suo valore, è sempre migliorato e continua a farlo”.

Lorenzo Sonego è stato più volte protagonista del Biella Challenger, la prima volta nel 2014 con una wild card. A Ricordare Sonego sui campi di Biella, e terzo ospite sul divano di piazza Battistero, il maestro biellese Cosimo Napolitano: “Per me il Lorenzo di oggi ha la stessa carica agonistica di quello del 2014, ma è molto più abile. Chiedo a lui e agli altri nostri ragazzi italiani di non cambiare”.

Oltre agli omaggi del Comune di Biella, Sonego, che ha giocato a calcio nelle giovanili del Torino, e grande Cuore Granata, ha ricevuto dalla Primavera del Toro, in ritiro in questo giorni a Biella, la maglia granata personalizzata numero 26.

La prima puntata di Campioni Sotto Le Stelle si è conclusa sulle note di “Un solo secondo”, la hit estiva di Lorenzo Sonego ed AlterEdo. “Mi piace cantare. – ha spiegato Lorenzo - AlterEdo è il mio migliore amico e, fin da bambini, scriviamo canzoni. Per la sua laurea gli abbiamo regalato una registrazione di un disco in una casa discografica, e da qui è nata “Un solo secondo””.