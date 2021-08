Cambia la denominazione sociale della Biellese. Rossetto: “Per scrivere capitolo nuovo del calcio in città”

Si comunica che a seguito della delibera dell'Assemblea Generale dei Soci convocata nella giornata di mercoledì 14 luglio è stata inviata domanda alla FIGC per il cambio della denominazione sociale in ASD Biellese 1902.

La richiesta, approvata dalla Federazione, rientra in un processo di rebranding che interessa tutta la comunicazione del Club e che culminerà, a breve, con la rivisitazione dell'iconico stemma societario. Il presidente Luca Rossetto dichiara: «Riappropriarci del nostro nome proprio non significa guardare al passato, ma voltare definitivamente pagina e scrivere un capitolo nuovo e diverso del calcio a Biella, fondato su valori semplici e forti, consapevoli che non siamo una semplice squadra di calcio, ma rappresentiamo la Città e uno strumento potente di educazione e crescita non solo di calciatori ma soprattutto di giovani uomini e cittadini. Il nostro passato conta nulla se non sappiamo costruirci un futuro. Ma siamo molto felici di riacquistare un'identità che si era persa nel tempo».