Calcio, pubblicati i calendari di Eccellenza, Promozione e Prima: Biellese di scena a Stresa

Inizierà a Stresa l'avventura della Biellese nel prossimo campionato di Eccellenza. Nella giornata di ieri, 2 agosto, sono stati diramati i calendari della prossima stagione: si parte alle 15 di domenica 12 settembre, con i lanieri impegnati in terra borromaica; la Fulgor Valdengo, invece, sarà di scena col Borgovercelli in trasferta. L'8° giornata vedrà l'attesissima stracittadina (17 ottobre), con ritorno il prossimo 27 febbraio. L'ultimo turno di campionato (8 maggio) vedrà la Biellese di fronte all'Oleggio e il Valdengo con la Pianese.

In Promozione esordio da urlo per le squadre biellesi: la Chiavazzese sarà di scena in casa con il Santhià, il Vigliano al Comunale con il Briga e il Città di Cossato (in trasferta) con la Juve Domo. Derby alla 3° giornata (Vigliano-Cossato), all'8° (Chiavazzese-Vigliano) e alla 12° (Chiavazzese-Città di Cossato). Il 1° maggio vedrà le ultime gare del girone A con le sfide Città di Cossato-Bianzè, Sparta Novara-Vigliano e Valduggia-Chiavazzese.

Nel girone B di Prima Categoria, invece, la 1° giornata vedrà il derby tra Valle Cervo Andorno e Ceversama, seguita da La Vischese-Ponderano, Torri Biellesi-San Nazzaro Sesia e Valdilana Biogliese- Pro Roasio. Il sipario cadrà, invece, il prossimo 24 aprile con il botto: ennesimo derby Ceversama-Torri, La Chivasso-Biogliese, Ponderano-Gattinara e Virtus Vercelli-Valle Cervo Andorno.

Per vedere tutte le gare dei campionati clicca qui.