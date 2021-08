Calcio giovanile, nuova avventura per Martinazzo: ripartirà dalla Pro Vercelli

Nuova squadra per il giovane talento biellese Michael Martinazzo: il classe '04 ripartirà dalla Pro Vercelli, con la possibilità di debuttare nei campionati nazionali Under 19. Difensore centrale, e all'occorrenza mediano, Martinazzo ha vestito le maglie di FC Biella e Valle Elvo, prima del suo approdo al Borgosesia nell'estate 2019. In quasi due anni, 15 reti all'attivo. Nella passata stagione era approdato nel settore giovanile nazionale della Pistoiese, società calcistica che attualmente milita in Serie D.