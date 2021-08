Monopattini, Lega: “Allarme tassisti, città trasformate in pericolosi parchi giochi”

"Le città non possono essere trasformate in pericolosi parchi giochi, in balia del far west dei monopattini. Condividiamo le preoccupazioni espresse oggi in audizione dalle associazioni e rappresentanze sindacali dei tassisti in merito alla proposta di legge per regolamentare la circolazione dei monopattini. L'esperienza diretta di chi vede e spesso paga sulla propria pelle la pericolosità di questa situazione è fondamentale per strutturare una legge utile e oggettiva. Il fenomeno è stato troppo a lungo sottovalutato: bisogna intervenire sulla circolazione, sulla velocità e sul parcheggio selvaggio di questi mezzi". Lo dichiarano i deputati della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione trasporti e relatrice della proposta di legge, Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai e Giuseppe Donina, relatore della legge di riforma sul Codice della strada.