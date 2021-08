Apertura serale straordinaria per il Museo della SOMS di Campiglia Cervo. Le porte si aprono, in occasione dello spettacolo di Ars Teatrando sul Frejus, dalle 20.30 alle 23 con ingresso gratuito. Un'occasione per il visitatore per approfondire la storia locale della Valle Cervo in un'atmosfera suggestiva e ricca di fascino, con oggetti provenienti dal cantiere del Frejus.