Coro Noi Cantando, primo concerto a Oropa nel ricordo del direttore Vitaliano Zambon

Voci che si uniscono in un canto di preghiera sotto il cielo che sovrasta il Santuario di Oropa: è tanta l’emozione che il coro Noi Cantando ha provato, nella seconda delle Notti di Oropa, un appuntamento con la musica corale, che si è svolto sabato 24 luglio 2021 alle ore 21 e che rientra nella stagione concertistica per la V Centenaria Incoronazione del 29 agosto.

La serata dedicata alla musica corale li ha visti come ospiti insieme al gruppo vocale Le Chardon di Torino e al gruppo vocale La Quindicesima Armonica di Quincinetto. Il concerto che si doveva tenere nel chiostro adiacente la basilica antica si si è svolto invece nella tensostruttura, vicino al Ristorante Stazione a causa delle avverse condizioni atmosferiche. “Questa serata segna per il nostro coro la ripartenza dopo lo stop forzato dovuto alle restrizioni sanitarie - dice il presidente dei Noi Cantando Manuela Arale - evidenziando quanto questa serata fosse per loro molto importante, in quanto è stato il loro primo vero concerto dopo che il Covid si è portato via il loro direttore Vitaliano Zambon. In occasione della festa della musica, ricorda il loro tastierista Andrea Cracco, avevamo organizzato un concerto all’aperto nel cortile della nostra sede a Cossato, ma purtroppo avverse condizioni atmosferiche ci hanno costretto all’ultimo momento ad annullare l’evento. Delusi, ma con l’obiettivo di riprendere a cantare, si sono così iscritti all’iniziativa dell’associazione cori piemontesi che ha collaborato nell’organizzazione degli eventi sopracitati”.

“Un’esibizione ricca di significato quindi, quella di sabato - aggiunge Andrea - perché ad Oropa ci siamo sentiti anche un po' più vicini al nostro Vitaliano. È stata sicuramente una bellissima serata, in una cornice unica e suggestiva, che finalmente ci ha permesso di dare sfogo alla nostra voglia di cantare così a lungo soffocata. Prima dell’ultimo brano, il Magnificat, Manuela Arale ha voluto ricordare che in questa serata speciale è stata la prima volta in concerto per due nuovi coristi, Michela ed Emanuele, ma è stata anche la prima volta per Monica Magonara in qualità di direttore”.

“È stata anche la prima volta che Vitaliano ci ha ascoltati da lassù ed è a lui che abbiamo voluto dedicare proprio il Magnificat perché è stato il brano che ci ha sempre emozionato ed è stato quello con cui abbiamo ripreso a cantare ciascuno a casa propria, realizzando poi un video, pubblicato su youtube” dice la presidente. Monica Magonara, molto concentrata, sicura e ben preparata, durante il concerto, ha saputo essere molto coinvolgente e al termine, visibilmente emozionata, ha voluto complimentarsi con tutti i coristi. “Emozionarsi per emozionare è il motto con cui siamo soliti presentarci e gli applausi calorosi del pubblico lo hanno confermato” sostiene entusiasta Monica. Il loro prossimo appuntamento con il pubblico sarà l’11 settembre per la posa di “ConNoi” nel teatro comunale di Cossato, l’opera che la famiglia e il coro hanno voluto realizzare in memoria del loro direttore.