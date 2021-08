Dal Nord Ovest – Bloccati sulla Punta Piacenza, escursionisti fatti calare con le corde

Sì è concluso ieri sera l'intervento del Soccorso Alpino in Valle Gesso. Due alpinisti, bloccati in parete sulla Punta Piacenza (Catena delle Guide, nel massiccio dell'Argentera) sono stati raggiunti intorno alle 23 da due guide alpine francesi e dal gestore del rifugio Bozano che li hanno calati con le corde alla base della parete dove erano presenti le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che li hanno presi in carico e riaccompagnati al rifugio. Infreddoliti ma illesi.