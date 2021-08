Si scontra con capriolo in serata, tanta paura per minorenne alla guida dello scooter

Ancora un incidente stradale verificatosi a causa dell'attraversamento di animale. Nella tarda serata appena trascorsa, a Valdilana un minorenne della zona, mentre stava percorrendo a bordo del proprio scooter una strada di una frazione, ha impattato con un capriolo, cadendo rovinosamente per terra.

Sul posto i Carabinieri di Mosso che hanno richiesto l’intervento dell'ambulanza in quanto si sospettava una frattura alla spalla per il ragazzo. I militari dell'Arma raccomandano prudenza alla guida dei mezzi, soprattutto in ambito serale/notturno anche nei centri abitati.