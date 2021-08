Domenica sera da bollino rosso per un 49enne, prende a schiaffi minore e picchia agente e Carabinieri (foto di repertorio)

Dopo aver concluso i dovuti accertamenti, i militari del Norm della Compagnia di Biella hanno arrestato un 49enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e tentare lesioni aggravate. Secondo le ricostruzioni del caso, nella tarda serata di domenica, l'uomo ha aggredito, in forte stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, con uno schiaffo al volto un minore (classe '06), a seguito di una lite scaturita per futili motivi, all'interno di un esercizio pubblico a Biella.

In quel momento è intervenuto un agente della Polizia Stradale del Novarese che, libero dal servizio, si è frapposto tra le parti coinvolte, ricevendo in risposta dall’uomo un pugno al volto. In seguito lo stesso soggetto ha impugnato una catena di grosse dimensioni, mostrandosi intenzionato a colpire il minore. Sul posto si è portata immediatamente una pattuglia della sezione radiomobile del Norm Biella che ha proceduto a separare le parti e a recuperare la catena che, alla vista dei militari dell'Arma, l’uomo aveva nel frattempo ceduto alla compagna, presente sul posto.

Il soggetto, nonostante la presenza dei Carabinieri e volendo raggiungere ancora una volta il minore, ha trascinato a terra uno dei due Carabinieri che lo tratteneva: quest'ultimo, seppur contro la resistenza opposta, è riuscito prontamente ad immobilizzarlo e a procedere all’arresto unitamente al secondo militare presente. Arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale l’arresto veniva convalidato e contestualmente il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Denunciata in stato di libertà per favoreggiamento personale anche la compagna dell’uomo.