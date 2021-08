Mottalciata, in pensione dopo 30 anni la dipendente comunale Ornella Signorin: “Lascio un pezzo di cuore”

Si chiude una delle pagine più importanti della vita amministrativa di Mottalciata. Da un mese Ornella Signorin è in pensione dopo una vita spesa al servizio del Comune: per circa 30 anni, infatti, è stata l'addetta all'Anagrafe e allo Stato Civile del Municipio di Mottalciata.

Residente a Masserano, era una delle colonne portanti come spiega il sindaco Roberto Vanzi: “Persona apprezzata e stimata da tutti, era il mio braccio destro. Ha sempre mandato avanti tante pratiche e di lei mi sono sempre fidato ciecamente. Lascia un po' di rimpianto ma le auguro ogni bene e un meritato riposo”.

Nei giorni scorsi i colleghi l'hanno salutata con una festa a sorpresa lasciandola attonita: “Non me l'aspettavo, un gesto piacevole che mi ha commossa profondamente – ammette Signorin ai nostri taccuini – Ora che sono in pensione, prenderò in mano la mia vita affrontandola da un altro punto di vista. Tuttavia mi mancherà il contatto e il rapporto quotidiano con le persone che, in questi anni, ho avuto modo di conoscere nei momenti più gioiosi e dolorosi”.

Non facile l'ultimo anno e mezzo scandito dall'emergenza Covid: “Un periodo difficile e intenso sotto l'aspetto umano e lavorativo – confida – Nel 2020 ho perfino eseguito l'atto di morte di mio padre ed è stato un momento davvero straziante. Ma tutto questo ci ha rafforzato e unito ancor di più. Lascio a Mottalciata un pezzo di cuore: una seconda casa che auguro a tutti di poter conoscere”.