Denti perfetti: come migliorare l'estetica del sorriso in età adulta

Avere dei denti perfetti è ormai l'obiettivo di moltissime persone, consapevoli del fatto che oggi si possono compiere dei veri e propri miracoli da questo punto di vista. Esistono infatti soluzioni innovative che non solo permettono di correggere eventuali imperfezioni come un ingiallimento dei denti o il diastema ma che consentono anche di allineare l'intera arcata, senza per questo dover ricorrere al classico apparecchio ortodontico fisso.

Vediamo allora insieme quali sono le soluzioni più gettonate nel 2021 per migliorare l'estetica del sorriso ed eliminare quei difetti che rappresentano per molti un vero e proprio problema.

Allineare i denti con l'apparecchio invisibile

Gli adulti che hanno i denti storti o non perfettamente allineati provano spesso un grande disagio nel momento in cui si trovano a sorridere perché si vergognano del proprio difetto. In molti rinunciano anche solo ad informarsi per correggerlo, perché convinti di dover mettere il classico apparecchio ortodontico, che di certo non aiuta e anzi può dare un duro colpo all'autostima. Quello che però in tanti non sanno è che oggi i migliori esperti in ortodonzia per adulti a Milano propongono una soluzione molto più discreta: l'apparecchio invisibile. Questo è composto da una serie di mascherine trasparenti che vanno incastrate intorno alle arcate e che vanno sostituite ogni 2-3 settimane. Parliamo di un apparecchio che non è fisso, dunque si può togliere per lavare i denti così come per mangiare se dovesse dare fastidio durante queste operazioni. Una soluzione che negli ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo specialmente tra gli adulti perché non crea disagio e si nota appena dunque non compromette il sorriso.

Correggere i difetti dei denti con le faccette

Per coloro che invece vogliono correggere alcuni difetti dei denti come ad esempio un colore ormai tendente al giallo, delle irregolarità nella forma, il diastema o ancora imperfezioni presenti sulla superficie esterna, esistono invece oggi le faccette dentali. Sono delle sottili lamine di ceramica che vengono cementate sulla superficie esterna di ogni dente e che hanno la funzione di rivestirlo, rendendolo perfetto. Le faccette sono il segreto dei VIP e dei personaggi famosi, che sfoggiano sempre un sorriso impeccabile e bianchissimo. La loro applicazione non è assolutamente invasiva e non è nemmeno necessario effettuare l'anestesia perché il paziente non prova alcun dolore. Altro vantaggio è che una volta applicate le faccette durano a lungo, anche oltre 10 anni.

Impianti dentali per sostituire in toto un dente irrecuperabile

Infine, esistono anche i moderni impianti dentali che ormai si sono andati sostituendo alle classiche dentiere, poco stabili ed eccessivamente artificiose. Al giorno d'oggi chiunque abbia un dente mancante oppure eccessivamente malandato e quindi irrecuperabile, può ricorrere a questo intervento che è molto meno invasivo rispetto ad un tempo. Grazie infatti ai materiali di ultima generazione impiegati e alla tecnica della chirurgia guidata senza bisturi, il disagio per il paziente è estremamente ridotto ed il risultato perfetto. L'implantologia è sicuramente più costosa e le tempistiche per l'intervento più lunghe: si tratta in sostanza dell'ultima spiaggia qualora i denti non si potessero più salvare.