Ristorator Non Porta Pena, i 5 punti di Confesercenti sul Green Pass

Ristorator Non Porta Pena è la campagna con cui Confesercenti del Biellese dice NO al Green Pass.

Questi i 5 punti fondamentali con cui si esprime il dissenso dell'associazione.

1. NOI NON GIUDICHIAMO. Siamo ristoratori, ospitali. Non sta a noi giudicare le scelte di nessuno, specie su materie scientifiche o di alto diritto.

2. NOI SIAMO VITTIME Di un sistema che mai come oggi ci rovescia addosso responsabilità, oneri e costi.

3. NOI NON C'ENTRIAMO NIENTE Ci atteniamo alle norme con scrupolo da quando tutto è iniziato, non per complicità o connivenza: MA PERCHE' ALTRIMENTI VENIAMO MULTATI.

4. A OGNUNO IL SUO I Pizzaioli non controllano documenti, le forze dell'ordine non cuociono pizze: perché sconvolgere le care vecchie abitudini?

5. IL NOSTRO INTERESSE SIETE VOI Lo siete sempre stati, e vorremmo continuasse così.

Gli ultimi aggiornamenti normativi per il contrasto alla pandemia e in particolare l'obbligo di green pass per i posti a sedere all'interno dei locali, oltre a scaricare costi e responsabilità sui gestori dei pubblici esercizi, vedono la nostra categoria protagonista di un dibattito ideologico che non ci appartiene, e dal quale ci estraniamo.

Anche la nostra piccola provincia è stata colpita da queste scelte, che infatti oggi sfociano in rabbia e tensione nell'opinione pubblica, la quale in alcuni frangenti sta anche agendo con intenzioni "separatiste".

Sui social si leggono inviti alla disobbedienza, elenchi di esercizi e attività che si sarebbero "schierate" presso una o l'altra parte, fino a vere e proprie minacce che fortunatamente lasciano il tempo che trovano.

Non è da Noi, non è da Biellesi.

Con questa campagna, speriamo di poter comunicare la nostra VERA posizione su quanto sta accadendo, questo perché vorremmo che la nostra utenza capisse il grave disagio in cui ci troviamo, e non ci assumesse come colpevoli o complici di qualsiasi decisione ci troveremo costretti ad adottare dal 6 agosto.Ne siamo estranei, non giudichiamo nessuno e da ristoratori non entriamo nel merito di discussioni etiche, di giurisprudenza o a carattere scientifico.

Vogliamo e dobbiamo solamente lavorare, senza essere tirati in mezzo a questa rissa tra Governo e Cittadinanza.

"Ristorator non porta pena".