Pralungo verso la V Incoronazione della Madonna di Oropa, ecco l'iniziativa di Comune e parrocchia

Fra le tante iniziative a corollario del V Centenario della Incoronazione della Madonna di Oropa, si inserisce quella proposta dagli amministratori del comune di Pralungo e dal parroco Don Ezio Zanotti e che ha contagiato buona parte dei comuni biellesi.

L’idea ha tratto ispirazione dalla considerazione che dalla frazione S.Euorosia e dalla Frazione Valle salgono dei suggestivi sentieri che conducono al Santuario di Oropa, sempre molto frequentati da escursionisti e pellegrini. Proprio per dare un segno di accoglienza e per indicare il cammino ai fedeli che nelle giornate immediatamente precedenti il 29 agosto si recheranno al Santuario, sono stati fatti stampare dei teli di 50x80 cm recanti il logo dell’Incoronazione del V Centenario: questi verranno distribuiti e si inviterà la popolazione ad esporli sui balconi o sulle finestre anche come gesto di partecipazione a questo straordinario evento.

Questa iniziativa è stata presentata ad uno degli incontri fra l’amministrazione del Santuario di Oropa ed i sindaci del territorio biellese e molti comuni hanno aderito offrendosi di acquistare anch’essi i teli da esporre nei loro luoghi più significativi. I teli saranno a disposizione dei cittadini nei prossimi giorni, si possono richiedere a don Ezio telefonando in parrocchia, oppure si potranno trovare sabato 7 Agosto dalle 9 alla 12 in Piazza Santa Maria della Pace dove sarà allestito un banchetto ma si prevede anche che alcuni volontari passino fra le case. Si richiede una offerta minima di 5 euro, al netto delle spese con i soldi raccolti si intende offrirli alle Chiesa del capoluogo e a quelle delle due frazioni.

In particolare a Pralungo verranno utilizzati per il rifacimento della Stella ad otto punte posta di fronte al sagrato della Chiesa Santa Maria della Pace, che richiama la Stella di Oropa e rinnovarla proprio nell’anno dell’Incoronazione è un gesto simbolico molto importante a sottolineare il forte legame di devozione con la Madonna Nera.