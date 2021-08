Non hai il Green Pass per entrare in Biblioteca? A Candelo riparte la consegna a domicilio

Chi non ha il Green Pass dal 6 agosto rischia di non poter godere di diversi servizi e di non poter accedere a molti luoghi della cultura, tra questi anche la Biblioteca di Candelo. Per questa ragione, su proposta della delega alle Pari Opportunità, il Comune ha deciso di riattivare il servizio di consegna a domicilio in modo da permettere a tutti di continuare ad avere accesso al materiale bibliotecario.

La Biblioteca comunale di Candelo rimarrà aperta tutta l'estate e offrirà la possibilità di consegna dei libri “take away” o consegna a domicilio. Il sindaco Paolo Gelone ha ricordato: "Come amministrazione ci siamo spesi molto e in prima linea per i vaccini, tanto è vero siamo stati tra i primissimi in assoluto ad attivare un centro vaccinale, con tutte le difficoltà del caso. Non entriamo in alcun modo nella diatriba No o Free Vax, che spesso vede eccessi da entrambe le parti specie sui social, ma a Candelo vogliamo solo garantire un diritto che è quello alla lettura".

Gabriella Di Lanzo, vice sindaco e assessore alla Biblioteca, ha spiegato: "Da subito abbiamo attivato proprio in Biblioteca, insieme ad alcune realtà italiane, un servizio di supporto per aiutare le persone che ne hanno diritto a scaricare e stampare il green pass. Ora siamo probabilmente tra i primi a cercare una soluzione per garantire il servizio anche a chi non ne fosse provvisto: chi non ha il Green Pass potrà quindi prenotare libri con ritiro take away o a domicilio".

Il servizio verrà fornito su prenotazione a partire da sabato 7 agosto grazie all'Ufficio Cultura, alle ragazze del servizio Civile e ai volontari, che l'amministrazione ringrazia per l’impegno costante. Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica Livio Pozzo, 0152535146.