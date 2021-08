Corradino bocciato alle interrogazioni delle minoranze

Una sufficienza risicata e tre insufficienze gravi. Questa i voti attribuiti dalle minoranze di Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro e Buongiorno Biella al sindaco di Biella, Claudio Corradino, alle risposte che il primo cittadino ha dato alle interrogazioni presentate dalle stesse opposizioni di centro nell'ultimo consiglio comunale.

La sufficienza risicata riguarda il quesito sull'inizio della revisione del Piano Regolatore. “Il 9 luglio abbiamo presentato richiesta di contributo alla Regione, - ha dichiarato Corradino - la quale finanzia prima i comuni con meno di 5mila abitanti o poi gli altri. Ad ottobre inizieremo a contattare architetti locali per la sistemazione urbanistica della città: una procedura che richiede 6-7 anni, ma a noi piacerebbe realizzarla in 3”. Il consigliere Andrea Foglio Bonda si è detto soddisfatto per la risposta sul piano regolatore, precisando però che: “Questa amministrazione lancia tante idee sul tappeto, ma è latitante sul piano dei lavori pubblici ed urbanistica”.

Urbanistica protagonista anche dell'interrogazione “Recupero immobile Ex Pettinature Riunite”, presentata da Pietro Barrasso: “Via Carso diventerà una prosecuzione commerciale della Strada Trossi? E, per la parte museale, ci troveremo un altro contenitore vuoto?”. Questa la risposta del sindaco: “La proprietà Ex Pettinature Riunite vuole realizzare pubblici esercizi, attività commerciali e terziarie. Ad oggi non ci sono trattative per cedere gratuitamente al Comune di Biella un piano dello stabile. Nel caso lo facciano, la proprietà, secondo legge, non deve pagare gli oneri di urbanizzazione: a quel punto noi faremo una trattativa per ottenere parte degli oneri ”. Risposta che ha lasciato Barrasso totalmente insoddisfatto: “Il sindaco non ha neanche detto se ci sarà un supermercato o no”.

Due delle interrogazioni presentate dal consigliere Paolo Robazza hanno riguardato luoghi specifici della città. La prima riferita alla manutenzione dei giardini di Palazzo Ferrero. “Finalmente è stato fatto il taglio dell'erba ma questi giardini sembrano un sentiero di montagna. – ha esordito Robazza – Il sindaco ed il suo vice definiscono il Piazzo come il salotto di Biella, ma qual è il loro concetto di manutenzione. All'ingresso del giardino dalla Costa San Sebastiano ci sono brutte frequentazioni, quindi quell'accesso va chiuso perché pericoloso. I cittadini mandano mail e non ottengono risposta. Vogliamo sapere la data in cui sarà sistemato”. In risposta, Corradino, leggendo un provvedimento del dirigente competente, ha dichiarato che le richieste dei cittadini vengono verificate quotidianamente e che il giardino sarà sistemato nella primavera 2022 . Replica stupita e piccata di Robazza: “Il sindaco non può rispondere leggendo un provvedimento, sono totalmente insoddisfatto”.

Altra insufficienza rimediata da Corradino, quella sulla manutenzione illuminazione pubblica. Ancora Robazza all'attacco: “I giardini Zumaglini e via Bertodano sono spenti da mesi, via Italia ha decine di lampioni bruciati. L'Ufficio Relazioni Pubblico riceve decine di telefonate al giorno. Questo non è accettabile nel centro storico: perché il sindaco non dice al dirigente competente di ripristinare la situazione?”. “Per l'illuminazione pubblica abbiamo tre gestori, il sistema è complesso. – si è giustificato il sindaco – Vogliamo sfruttare il bando Consip per passare ad un gestore unico con tecnologia a led, che significherebbe risparmio sulla gestione e più soldi per la manutenzione ”. Giustificazione respinta da Robazza: “Corradino non fa bene il sindaco: quando cambieranno lampadine e lampioni in modo da favorire la sicurezza in città? Uno dei loro cavalli di battaglia durante la campagna elettorale. La sua amministrazione è ferma: sono 2 anni che non fanno la segnaletica orizzontale”.