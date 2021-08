Biella, al via manutenzione di segnaletica stradale per 30mila euro. Moscarola: “Lavoro prioritario”

E’ in fase di “consegna lavori” il cantiere per la manutenzione della segnaletica orizzontale nella Città di Biella. Durante i prossimi giorni gli operai saranno sulle strade cittadine per pitturare strisce e segnaletica sbiadita. L’amministrazione ha investito sul capitolo 30 mila euro lordi per consentire interventi che hanno assoluta priorità ai fini della sicurezza stradale e dei servizi alla cittadinanza.

In cima alla lista sono inseriti gli attraversamenti pedonali sulle strade principali e più trafficate della città. Sarà poi posta attenzione alle strisce nelle vicinanze dei plessi scolastici. L’attenzione sarà poi rivolta alle mezzerie stradali e si proseguirà con il rifacimento dei parcheggi riservati ai diversamente abili e agli stalli dello scarico e carico merci.

Dice l’assessore alla viabilità Giacomo Moscarola: “E’ un lavoro prioritario, in queste ore si stanno valutando con gli uffici competenti i tratti che hanno maggiore necessità e verranno prese in esame le varie segnalazioni che sono giunte dai cittadini. Con la cifra disponibile non si riuscirà a rifare certo tutta la città, ma possiamo intervenire su molte situazioni”.