Pietro Botto Poala torna bianconero, bel colpo Biellese: “Qui per dimostrare il suo valore”

La Biellese trova l'accordo con Pietro Botto Poala per la stagione sportiva 2021/22. Centrocampista, nato il 17 ottobre 1997 a Biella, torna a indossare i colori bianconeri del club della sua città dopo il quinquennio 2014-2019, chiuso con la fascia di capitano della Prima Squadra al braccio. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Eccellenza nelle fila dell'Oleggio.

Queste le sue parole: «Sono contento di ripartire con la maglia della Biellese, la mia squadra, la più importante di tutte. Sono carico perché finalmente entro in un team che gioca per vincere. Ricordo Mister Rizzo quando allenava l'Aygreville, ha sempre fatto bene: ci siamo sentiti telefonicamente, è molto carico anche lui, mi ha fatto una bella impressione. Noi ragazzi di Biella, io, Canton, Artiglia...abbiamo una missione speciale, spingere sulla leva emotiva del gruppo, sul senso di appartenenza. Provare a vincere un campionato con questi colori, nella mia città, per me è sempre stato un sogno. Sarebbe qualcosa di davvero speciale e faremo di tutto per riuscirci. Gli stimoli non mancano, solo a pensarci mi sento ancora più carico».

Il Direttore Sportivo Tiziano Turetta commenta: «Pietro è cresciuto nel nostro Settore Giovanile e ha manifestato una grande voglia di tornare indossare la maglia della Biellese. Tecnicamente è un giocatore di buon livello e potrà darci una mano nei tanti impegni che ci attendono durante la stagione. Lui sa benissimo che per togliersi delle belle soddisfazioni, personali e di squadra, dovrà lavorare con continuità e determinazione tutto l'anno. È qui per dimostrare il suo valore e ritagliarsi uno spazio importante. Rispetto alla sua prima avventura in bianconero, ritrova oggi una Società profondamente cambiata nella concretezza dei valori, nella qualità dell'organizzazione, nella responsabilità di ognuno, dentro e fuori dal campo».