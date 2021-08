Pella esulta: "L'Italia é orgogliosa dei suoi atleti, Jacobs e Tamberi sul tetto dell'Olimpo"

“L'Italia intera é in festa per l'impresa storica di Jacobs e di Tamberi: 13 minuti indimenticabili per la storia dello sport italiano che ci rendono ancora più orgogliosi di tutti gli atleti che vestono e portano in alto il tricolore”.

A scriverlo, con entusiasmo, il vicepresidente vicario dell'ANCI, nonché presidente dell'Intergruppo parlamentare "Amici della Maglia Azzurra" Roberto Pella che prosegue: “I significati che lo sport porta con sé, sprigionati da vittorie così straordinarie, l'appuntamento sognato e atteso da tutti, devono essere sempre messi in luce e valorizzati, dagli eventi quotidiani sui nostri territori all'appuntamento più atteso e sognato che sono le Olimpiadi. Ciò significa investire sullo sport, per tutti, garantendo accesso a tutte le discipline e a impianti sicuri e moderni, a partire dalla scuola primaria. Complimenti al Presidente CONI Giovanni Malagò per aver portato all'Italia queste vittorie e per la costruzione di un gruppo così unito e determinato, nonostante tutte le complessità legate al posticipo e alla gestione dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Tanti anni di impegno, di sacrificio e di passione hanno regalato la soddisfazione più grande a Jacobs e a Tamberi, insieme all'Italia intera che ascolterà l'inno nazionale oggi e, per chi ancora l'attende, la determinazione e l'esempio per non smettere mai di sognarla e cercarla”.