Il TeamVolley riparte da Sara Gaito, confermato il capitano

Un altro anno in maglia TeamVolley. Sara Gaito, il capitano della formazione di Serie C, griffata bonprix, vestirà per il terzo anno consecutivo i colori del TeamVolley, dopo le esperienze tra Serie B1 e B2 (Lingotto e Lassaliano) vissute fuori provincia e alla Virtus Biella. La società biancoblù riparte, insomma, dalle sue certezze.

«Siamo felici di poter dare la notizia della conferma di Sara Gaito - afferma con entusiasmo il ds Marco Motto -. Innanzitutto perché la ragazza è un prodotto del nostro vivaio, e poi perché è il nostro capitano. E per ripartire dopo la sosta estiva non potevamo che farlo cominciando da lei. Ormai conosciamo bene la sua voglia di lavorare, la sua passione per questo sport e per i nostri colori. Il suo apporto è fondamentale sia in termini tecnici che di esperienza, oltre che per la sua costante disponibilità ad aiutare e seguire le compagne più giovani».

«Sono contenta di poter indossare nuovamente i colori biancoblù - dichiara il capitano del bonprix TeamVolley -. Dopo questo periodo di stop estivo, sento di voler riprendere gli allenamenti e il campionato nel migliore dei modi. Penso per quest'anno che, lavorando sodo, potremmo toglierci qualche bella soddisfazione. Ho voglia di ritrovare il gruppo e di faticare insieme alla mie compagne per un obiettivo comune».

Molto soddisfatto di questa conferma anche coach Fabrizio Preziosa: «Ripartiamo dal capitano, e ovviamente non posso che esserne contento, per tanti motivi. Dal punto di vista tecnico, perché Sara è uno dei nostri principali terminali offensivi, un centrale di assoluto valore per questa categoria, poi perché il suo carattere e la sua esperienza ne fanno un punto di riferimento per tutta la squadra. Un tassello fondamentale negli equilibri del gruppo squadra e quando la sua riconferma era fortemente voluta».