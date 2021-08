Golf Club Cavaglià, le sfide e i risultati: ecco il programma del weekend

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la Ferro 9 Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) circuito con finale nazionale che ha allietato i partecipanti con una degustazione di eccellenze toscane. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Giovanni Nicoletti Cavaglià punti 33, 1° Netto Lucio Salogni Cavaglià 38, 2° Netto Rudy Saccà Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Piero Ceresa Cavaglià 41, 2° Netto Piero Bucino Cavaglià 39. 3° categoria: 1° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 40, 2° Netto Luca Maccagno Cavaglià 39. 1° Ladies Paola Mosca Cavaglià 38, 1° Seniores Mauro Malinverni Cavaglià 39.

Sabato si è volta la trasferta a Gressoney St Jean per il match di ritorno dell'annuale interclub Gc Cavavglià vs il Gc Gressoney che ha visto il successo della squadra capitanata dal Presidente Paolo Schellino. Nell'ambito del Trofeo Gant By Monique, che ha ospitato il confronto, si sono distinti tra i biellesi a livello individuale Alberto Caneparo, Gilberto Manfredo, Simona Rosazza Gianin e Paola Buratti. Questa settimana il nostro primo impegno agonistico è previsto per domani martedì 3 agosto dove ai 2000 metri di Cervinia, nell'ambito della prestigiosa Coppa Hotel Chalet Valdotain, si giocherà il nostro terzo interclub alpino sfidando gli amici del Gc Cervino.

Giovedì c'è in programma la quarta tappa dell'AperiCup (9 buche Stableford categoria unica) che, per chi lo desidera, avrà il seguito di una cena (aperta a tutti) con frittura di calamari e gamberi. Domenica si giocherà la tappa del WAGC Tour 2021 Road To Mexico (18 buche, 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee) circuito che qualifica alle fasi nazionali, da cui i migliori accederanno alla finale mondiale. Dopo la premiazione rinfresco. Questa gara sarà anche l'ultima valevole per la qualificazione al campionato sociale.