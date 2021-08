Calcio, la Chiavazzese cala il tris di rinnovi

La Chiavazzese annuncia ufficialmente di aver trovato l'accordo per il rinnovo dei prestiti da La Biellese dei giocatori: Tomas Vaglienti, Federico Scardoni ed Endi Gjuzi. I tre giocatori continueranno la loro avventura in blu-cremisi anche nella stagione sportiva 2021/22.

La punta Vaglienti e il centrocampista Federico Scardoni, entrambi classe 2001, sono due giocatori dotati di grandissima tecnica e dinamismo. "Sono molto felice di aver firmato il mio rinnovo con la Chiavazzese – afferma l'attaccante - In pochissimo tempo, l'anno scorso, si è creato un gruppo a dir poco fantastico e spero di aiutare la mia squadra il più possibile per poter centrare gli obiettivi. Non sono stato molto fortunato personalmente a livello di infortuni negli ultimi tempi, ma credo che questo possa essere - speriamo - l'anno giusto per dimostrare il mio valore. So che i miei compagni mi aiuteranno molto e quindi sono motivato a fare bene. Ci terrei a ringraziare la società ed il mister che crede molto in me. Spero di ricambiare la loro fiducia nel migliore dei modi”.

Gli fa eco Scardoni: “"Sono contentissimo di poter fare ancora parte di questo grande gruppo. Conosco il valore di questa squadra e sono convintissimo che la Chiavazzese possa fare tanta strada in questa stagione. Voglio ringraziare la società, il DS Acquadro e il mister per questa opportunità che mi hanno nuovamente concesso. La speranza è quella di ricambiare tutto ciò sul campo. Sono motivato e pronto ad iniziare questa nuova stagione con i colori blu-cremisi addosso”.

Gjuzi, terzino classe 2002, é un pendolino sulla fascia: instancabile ed ammirevole. "Vorrei ringraziare innanzitutto il DS Acquadro, il mister e l'intera società per questa riconferma – spiega - La mia felicità di fare ancora parte di questo gruppo stratosferico è molta; qui a Chiavazza mi sono trovato benissimo già la scorsa stagione ed è l'ambiente perfetto per la mia crescita calcistica. Sono carico e non vedo l'ora di ripartire con questa nuova avventura con la maglia blu-cremisi!".