Vigliano si prepara per il Pic-nic sotto le stelle sperando nel bel tempo (foto Pixabay)

Martedì 10 agosto la Pro Loco di Vigliano Biellese propone, dalle 19.30, il Pic-nic in compagnia sotto le stelle in piazza Martiri Partigiani, con accompagnamento musicale. I posti a tavola, nel rispetto dei vincoli normativi anti-contagio, sono limitati a 160. Necessaria la prenotazione, al numero 335 6961871 (Sonia). In caso di maltempo la serata sarà annullata.